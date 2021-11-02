«Забудь о поручениях»: Полицейских из Ленобласти подозревают в даче взятки подчиненному

Задержаны начальник уголовного розыска Всеволожского района и его заместителем.

В Ленинградской области задержали двух полицейских, которых подозревают в даче взятки подчиненному. Речь идет о начальнике Всеволожского УМВД и его заместителе. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

Следствие полагает, что полицейские закрывали глаза на угоны автомобилей, которые совершались на территории Всеволожского района, за что, скорее всего, получали щедрое вознаграждение. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов заплатили подчиненному, чтобы тот забыл о поручениях следователя, а также о своих обязанностях по раскрытию дела — видимо, касающееся одного из угонов.

Сейчас на рабочем месте и в квартирах задержанных проводятся обыски. В скором времени оба могут лишиться своей работы.

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