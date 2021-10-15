Экс-сотрудников Балтийской таможни приговорили к колонии и штрафу за посредничество в 12-миллионной взятке

Петроградский районный суд признал двух бывших сотрудников Балтийской таможни виновными в посредничестве при даче взятки крупного размера, предназначенной для старшего госинспектора. Он, в свою очередь, тоже понес наказание.

Одного из преступников приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима, второй отделался штрафом в 2,5 миллиона рублей, уведомляет пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии правоохранителей, в период с декабря 2018 по март 2019 года осужденные передали старшему инспектору таможенного поста «Бронка» взятку в размере 170 тысяч долларов (11,9 миллионов рублей по курсу на тот момент). В обмен на эту сумму сотрудник таможни должен был вносить в базу данных сведениях об убытии из России 51 партии табачных изделий.

На самом деле товар не покидал границы страны и успешно здесь реализовывался — предприниматели продавали табак на сером рынке, получив возможность не оплачивать акцизы.

Отметим, что экс-сотрудники таможни в данном случае выступали лишь посредниками в передаче денег, мздоимцем стал старший госинспектор, который также был осужден. Суд приговорил мужчину к 7 годам в колонии строгого режима, штрафу в 50 тысяч рублей и запретил занимать государственные должности в течение 4 лет.

В тот же день Куйбышевский районный суд постановил отправить в колонию общего режима сроком на 5 лет бывшего следователя по особо важным делам Светлану Михайлову. Она обещала помочь женщине с делом о незаконной миграции в обмен на 1,2 миллиона рублей. Вот только исполнение судебного приговора откладывается на семь лет — у Михайловой есть дочь 2014 года рождения, а отправиться за решетку женщина сможет не раньше, чем девочка достигнет 14-летия, то есть в 2028 году.