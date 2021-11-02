В Выборге иномарка наехала на девятилетнего мальчика

Ребенок шел по «зебре» и, кажется, не нарушал ПДД.

В Выборгском районе вечером 1 ноября произошла авария с участием школьника. В результате инцидента девятилетний мальчик получил травмы, но несерьезные. Об этом сообщает 47news со ссылкой на местное ОГИБДД.

Все случилось на улице Приморской в Выборге. Там 30-летняя женщина наехала на ребенка, который переходил дорогу по «зебре». На место приехала скорая помощь – школьнику оказали помощь и отправили его домой. Его жизни на данный момент ничего не угрожает.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

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