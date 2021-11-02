Автоледи насмерть сбила лежащего на дороге пьяного мужчину в Ленобласти

В Лужском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Полиция начала проверку.

Трагическая авария случилась в понедельник, 1 ноября, на автодороге «Городец-Конезерье». Около 18:30 42-летняя женщина за рулем «ЛАДА Калина» наехала вне зоны пешеходного перехода на 52-летнего мужчину, который лежал на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель Audi скончался в ДТП в Коммунарах. Водитель двигался на большой скорости, в результате чего не справился с управлением и влетел в стоящий на повороте автомобиль, который пропускал других участников движения.