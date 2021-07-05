Водитель Audi скончался в ДТП в Коммунарах

В Приозерском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Дорогу не могли поделить два легковых автомобиля.

Трагедия случилась в воскресенье, 4 июля, на автодороге Комсомольское — Приозерск. Столкновение произошло между Audi и Mitsubishi Pajero в районе поворота на поселок Коммунары.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, водитель Audi двигался на большой скорости, в результате чего не справился с управлением и влетел в стоящий на повороте автомобиль, который пропускал других участников движения.

К месту аварии вызвали ГИБДД и скорую, но медики не смогли спасти пострадавшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе произошло смертельное ДТП. Пешеход скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.