Водитель Audi скончался в ДТП в Коммунарах

Водитель Audi скончался в ДТП в Коммунарах
Водитель легковушки набрал высокую скорость. Фото: pixabay

В Приозерском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Дорогу не могли поделить два легковых автомобиля.

Трагедия случилась в воскресенье, 4 июля, на автодороге Комсомольское — Приозерск. Столкновение произошло между Audi и Mitsubishi Pajero в районе поворота на поселок Коммунары.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, водитель Audi двигался на большой скорости, в результате чего не справился с управлением и влетел в стоящий на повороте автомобиль, который пропускал других участников движения.

К месту аварии вызвали ГИБДД и скорую, но медики не смогли спасти пострадавшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе произошло смертельное ДТП. Пешеход скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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