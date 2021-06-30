В Тосненском районе произошло смертельное ДТП

В Тосненском районе произошло смертельное ДТП
В результате происшествия пешеход скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, авария произошла во вторник, 29 июня, в Тосно.

По предварительной информации, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Skoda Fabia не предоставил преимущество пешеходу переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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