В Тосненском районе произошло смертельное ДТП

В Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.
Как стало известно gazeta.spb.ru, авария произошла во вторник, 29 июня, в Тосно.
По предварительной информации, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Skoda Fabia не предоставил преимущество пешеходу переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пешеход скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».