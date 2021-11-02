В Петербурге суд рассмотрит дело о хищении 156 млн рублей при реконструкции РНЦРХТ

Фигурантами уголовного дела стали трое мужчин, которым ранее избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В Санкт-Петербурге готовятся к рассмотрению уголовного дела о причинении материального ущерба ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» (РНЦРХТ) в размере более 156 миллионов рублей. Фигурантами стали трое мужчин, сообщили сегодня, 2 ноября, в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Речь идет о центре, расположенном в поселке Песочный. В 2014 году учреждение заключило контракт на реконструкцию трех корпусов и отделения радиофармпрепаратов.

По предварительным данным, первый заместитель директора РНЦРХТ Клекоцкий и замдиректора по капстроительству Кожикин совместно с сотрудниками ООО «Омега строй» Исмагамбетовым и Масейковым понимали, что работы выполнены не полностью, но, вступив в преступный сговор, подписали все бумаги и сделали вид, будто все в порядке.

При этом деньги были выплачены в полном объеме. В результате более 156 миллионов рублей просто похитили, ведь их заплатили за фактически невыполненные работы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двоих мужчин отправили в колонию за похищение гендиректора в Петербурге.