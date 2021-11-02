Терапевт назвал запрещенные препараты при лечении ковида дома

Терапевт назвал запрещенные препараты при лечении ковида дома
Некоторые лекарства способны лишь навредить при коронавиурсе. Фото: Pixabay

Некоторыми лекарствами можно не только не улучшить ситуацию, но и усугубить ее.

Врач-терапевт Александр Мельников рассказал, какими препаратами нельзя лечить коронавирус в домашних условиях. Своими рекомендациями он поделился в Facebook.

Эксперт отметил, что нельзя лечить коронавирус противовирусными препаратами, так как они ничем не помогут. Также не стоит покупать антибиотики, которые могут ослабить ваш иммунитет и при этом не помочь в выздоровлении. Мельников добавил, что отказаться важно в том числе от кортикостероидов из-за огромного количества опасных «побочек».

Врач попросил помнить о том, что эффективность многих народных средств не доказана, так что надеяться на них он не советует. Также не доказана польза витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в среднем от ковида прививаются 20 тысяч человек в день.

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