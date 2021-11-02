Президент России освободил от должности прокурора Петербурга Сергея Литвиненко

Сергей Литвиненко. Фото: ЗакС
Президент России освободил от должности прокурора Петербурга Сергея Литвиненко. Фото: ЗакС

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко уходит в отставку.

За прокурором Ленобласти Борисом Марковым в отставку отправился прокурор Петербурга Сергей Литвиненко. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий приказ 1 ноября.

О событии на котором Литвиненко попрощался с начальниками управлений и заместителями городского прокурора в здании на Исаакиевской площади сообщало 47news. Бывший прокурор прямо не сказал, что уходит с поста, но все все поняли. Существует предположение, что на должность прокурора города будет назначен первый заместитель Литвиненко, Виктор Мельник.

Сергей Литвиненко занимал свою должность с 2011 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 18 октября Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности прокурора Ленинградской области Бориса Маркова. После аттестации обычно следуют четыре варианта: переназначение, ротация, повышение по вертикали или окончательная отставка. Отмечается, что итоги аттестации, вероятно, были удовлетворительные, в таком случае Марков ушел в отставку добровольно.

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