Прокурор Ленобласти Борис Марков ушел по собственному желанию

Пятилетний срок назначения прокуроров регионов у Маркова должен был закончиться в феврале 2022 года. Фото: Скрин сос страницы во "ВКонтакте" "Прокуратура Ленинградской области"

Пятилетний срок назначения прокуроров регионов у Маркова должен был закончиться в феврале 2022 года. Фото: Скрин сос страницы во "ВКонтакте" "Прокуратура Ленинградской области"

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности прокурора Ленинградской области Бориса Маркова 18 октября. Об этом сообщает «47news».

Недавно Марков вернулся из отпуска и сегодня, 20 октября, покинул пост, уйдя в отставку. Пятилетний срок назначения прокуроров регионов у Маркова должен был закончиться в феврале 2022 года. До этого Генпрокуратора проводит аттестация, по которой оцениваются результаты службы. По Маркову аттестация началась летом.

После аттестации обычно следуют четыре варианта: переназначение, ротация, повышение по вертикали или окончательная отставка. Отмечается, что итоги аттестации, вероятно, были удовлетворительные, в таком случае Марков ушел в отставку добровольно, говорится в сообщении.

Прокурор Ленобласти заступил на должность в феврале 2017 года. Запомнился встречами с обманутыми дольщиками, политическим процессом, а также тем, что возбудил несколько дел по фейкам о ковиде в регионе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, часть сотрудников Госдумы РФ переведут на удаленку из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.