Прокурор Ленобласти Борис Марков ушел по собственному желанию

Прокурор Ленобласти Борис Марков ушел по собственному желанию
Пятилетний срок назначения прокуроров регионов у Маркова должен был закончиться в феврале 2022 года. Фото: Скрин сос страницы во "ВКонтакте" "Прокуратура Ленинградской области"

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности прокурора Ленинградской области Бориса Маркова 18 октября. Об этом сообщает «47news».

Недавно Марков вернулся из отпуска и сегодня, 20 октября, покинул пост, уйдя в отставку. Пятилетний срок назначения прокуроров регионов у Маркова должен был закончиться в феврале 2022 года. До этого Генпрокуратора проводит аттестация, по которой оцениваются результаты службы. По Маркову аттестация началась летом.

После аттестации обычно следуют четыре варианта: переназначение, ротация, повышение по вертикали или окончательная отставка. Отмечается, что итоги аттестации, вероятно, были удовлетворительные, в таком случае Марков ушел в отставку добровольно, говорится в сообщении.

Прокурор Ленобласти заступил на должность в феврале 2017 года. Запомнился встречами с обманутыми дольщиками, политическим процессом, а также тем, что возбудил несколько дел по фейкам о ковиде в регионе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, часть сотрудников Госдумы РФ переведут на удаленку из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Борис Марков отставка прокурор ленинградской области Указ президента уход


 

Новости партнеров
Возвращение из космоса испортило настроение актрисе Пересильд
Возвращение из космоса испортило настроение актрисе Пересильд
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Первый снег в Петербурге выпадет в 20 числах октября
Первый снег в Петербурге выпадет в 20 числах октября
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокурор Ленобласти Борис Марков ушел по собственному желанию
В Кировском районе в доме на улице Морской Пехоты затопило 10 квартир
ВОЗ может одобрить «Спутник V» после «завершающей инспекции»
Самосвал «подмял» легковой автомобиль на набережной Карповки
Две аварии замечены возле ТРЦ «Галерея» и еще одна произошла на перекрестке ...
Скончался российский журналист Дмитрий Казнин
«Зенит» проиграл «Ювентусу» со счетом 0:1
Правительство поддержало проект закона о пожизненном заключении педофилов