Часть сотрудников Госдумы переведут на удаленку из-за коронавируса

Часть сотрудников Госдумы переведут на удаленку из-за коронавируса
Госдума. Фото: Государственная Дума РФ

Часть сотрудников аппарата Госдумы России переведут на удаленку из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«На фоне роста заболеваемости будем принимать решения по организации работы аппарата и депутатов. Часть аппарата будет переведена на удаленную работу. Кроме того, надо обеспечить условия работы для депутатов, чтобы процесс законотворчества не пострадал», — приводит его словам РИА «Новости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.

Заработная плата при этом сохраняется. Регионы могут перейти на такой режим досрочно, не дожидаясь установленной даты.

С начала пандемии в России выявлено 8 094 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек.

Вячеслав Володин Госдума коронавирус


 

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