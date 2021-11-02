В Петербурге прогремел выстрел, посвященный 300-летию провозглашению России империей

В Петербурге прогремел выстрел, посвященный 300-летию провозглашению России империей
В Петербурге прогремел выстрел, посвященный 300-летию провозглашению России империей. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

С Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге сегодня, 2 ноября, традиционно прогремел выстрел, посвященный 300-летию провозглашения России империей. Страну с праздником поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В этом году полуденный выстрел совершил исполнительный директор фонда «Истории Отечества» Константин Могилевский, сообщает ТАСС.

«В этот день в Петропавловской крепости, на Троицкой площади, проходят мероприятия, посвященные 300-летию Российской Империи. Мы отдаем дань памяти всем, кто создавал великую и сильную Россию», — отметил Александр Беглов.

К могиле Петра I возложили цветы в честь праздничного события, именно он три столетия назад, 2 ноября 1721 года, принял титул «Великого, Отца Отечества, Императора Всероссийского». В Государственном музее Санкт-Петербурга откроется выставка «Двуглавый орел. Символ российской государственности», на ней гости и жители Северной столицы смогут увидеть медаль «300 лет Российской империи», которая была выпущена Петербургским монетным двором Гознака в этом году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 октября главе государства Владимиру Путину, родившегося в Ленинграде 7 октября, исполнилось 69 лет.

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