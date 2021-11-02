Участок на бульваре Менделеева в Мурино передали другому владельцу

Участок на бульваре Менделеева в Мурино передали другому владельцу
Участок на бульваре Менделеева в Мурино передали другому владельцу. Фото: группа ВКонтакте/"Инфраструктура Западного Мурино"

Проблемный земельный участок на бульваре Менделеева в Мурино перешел в собственность другой компании ООО «Мавис». Летом 2021 года компания «Рента Инвест» собиралась построить на участке фуд-молл, но жители спасли его от застройки.

Компания «Рента Инвест» передала участок на бульваре Менделеева ООО «Мавис». Об этом сообщил 47news.

По словам директора по развитию строительной компании Вероники Казаковой, земля будет передана местным властям для ее дальнейшего благоустройства.

В декабре 2020 года компания «Рента Инвест» объявила о старте строительства фуд-молла на проспекте Менделеева в Мурино за 200 млн рублей. В августе жители района устроили акцию протеста и не допустили строительства. Они выходили на митинги, блокировали доступ к участку. Представители власти подчеркивали, что находятся с жителями на одной стороне в намерении запретить строительство, но у компании-застройщика есть положительное заключение суда. В итоге, землю удалось отстоять.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что территория гипермаркета «Карусель» на Кузнецовской улице Московского района перешла к новому владельцу, который планирует построить на ее месте жилое здание.

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