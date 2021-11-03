Петербургский студент напал с пистолетом и баллончиком на прохожих в Кронштадте

Петербургский студент напал с пистолетом и баллончиком на прохожих в Кронштадте
Инцидент случился на проспекте Ленина. Фото: скриншот google.maps

В Кронштадтском районе Петербурга студент выстрелил несколько раз выстрелил в женщину, а после применил баллончик.

В понедельник, 1 ноября, в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что у дома №5 по проспекту Ленина неизвестный выстрелил в женщину из предмета похожего на пистолет, а после залил ей глаза перцовым баллончиком.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители задержали на месте 21-летнего студента 4-го курса петербургского университета. Выяснилось, что он открыл стрельбу около 23:00 из хулиганских побуждений.

С места происшествия изъяли аэрозольный пистолет, 3 гильзы, аэрозольный баллон. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при стрельбе в ночном клубе в Выборге пострадали три человека.

новости СПб стрельба уголовное дело


 

Новости партнеров
В Петербурге снесут гипермаркет
В Петербурге снесут гипермаркет "Карусель" для строительства отеля или бизнес-центра
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных "Спутником V"
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В лесу Ленобласти нашли килограмм наркотиков
Большинство проверенных петербургских организаций соблюдают COVID-ограничения
В Волхове мужчину заподозрили в убийстве двоюродного брата
В Ленобласти за сутки COVID подхватили 402 человека
Неизвестный взломал дверь церкви Михайловского замка
Из-за локдауна пассажиропоток в Петербурге сократился в 1,5 раза
В Петербурге скончались еще 89 пациентов с коронавирусом
В России за сутки коронавирус подхватили более 40,7 тысяч человек