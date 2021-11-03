Петербургский студент напал с пистолетом и баллончиком на прохожих в Кронштадте

В Кронштадтском районе Петербурга студент выстрелил несколько раз выстрелил в женщину, а после применил баллончик.

В понедельник, 1 ноября, в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что у дома №5 по проспекту Ленина неизвестный выстрелил в женщину из предмета похожего на пистолет, а после залил ей глаза перцовым баллончиком.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители задержали на месте 21-летнего студента 4-го курса петербургского университета. Выяснилось, что он открыл стрельбу около 23:00 из хулиганских побуждений.

С места происшествия изъяли аэрозольный пистолет, 3 гильзы, аэрозольный баллон. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при стрельбе в ночном клубе в Выборге пострадали три человека.