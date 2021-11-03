Неизвестный надругался над школьницей вечером у дома на Луначарского

Неизвестный надругался над школьницей вечером у дома на Луначарского
Полиция начала розыск злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Петербурга незнакомец надругался над девочкой-подростком.

Во вторник, 2 ноября, в 20:29 в отдел полиции поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала, что полчаса назад восточный мужчина под два метра ростом совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2006 года рождения у одного из домов по проспекту Луначарского.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, девочка запомнила, что у незнакомца были тёмные волосы и глаза, нос «картошкой», а из одежды — белая куртка и чёрные штаны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рэпера Yung Trappa задержали по подозрению в изнасиловании молодой петербурженки.

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