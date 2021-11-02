Рэпера Yung Trappa задержали по подозрению в изнасиловании молодой петербурженки

В Ленобласти задержали рэпера Yung Trappa. Молодой человек подозревается в изнасиловании студентки.

В понедельник, 1 ноября, в отдел полиции обратилась 18-летняя студентка Университета промышленных технологий и дизайна. Она рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны 26-летнего знакомого — рэпера Yung Trappa, будучи в арендованном коттедже на Центральной улице в поселке Подборовье Выборгского района Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские задержали на месте рэпера. Его доставили в отдел для дачи пояснений по происшествию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рэпер Yung Trappa стал известен широкому кругу после участия в Versus Battle. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей, его задерживали по делу о наркотиках. После второй поимки рэпер получил 5 лет 7 месяцев лишения свободы. В феврале этого года он вышел на свободу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали водителя маршрутки, который мог изнасиловать 44-летнюю пассажирку.