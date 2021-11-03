В Петербурге ожидается усиление ветра днем в среду

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в среду, 3 ноября.

Неблагоприятный условий стоит ожидать с 11 до 14 часов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на высоте 25 метров ожидается усиление юго- восточного ветра до 12-14 метров в секунду.

Спасатели отмечают, что из-за сильного ветра может увеличиться количество несчастных случаев, так что стоит держаться подальше от деревьев и хлипких конструкций. Беречь нужно не только себя, но и свое имущество – например, автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в середине рабочей недели небо над Петербургом закроет облачной пеленой, местами пройдут небольшие дожди и станет ветрено.