В Петербурге ожидается усиление ветра днем в среду

В Петербурге ожидается усиление ветра днем в среду
В Петербурге ожидается усиление ветра. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в среду, 3 ноября.

Неблагоприятный условий стоит ожидать с 11 до 14 часов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на высоте 25 метров ожидается усиление юго- восточного ветра до 12-14 метров в секунду.

Спасатели отмечают, что из-за сильного ветра может увеличиться количество несчастных случаев, так что стоит держаться подальше от деревьев и хлипких конструкций. Беречь нужно не только себя, но и свое имущество – например, автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в середине рабочей недели небо над Петербургом закроет облачной пеленой, местами пройдут небольшие дожди и станет ветрено.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб ухудшение погодных условий


 

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