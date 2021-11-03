В Москве по программе реновации снесли 65 старых домов

В Москве по программе реновации снесли 65 старых домов
В скором месте на опустошенных местах появятся новостройки. Фото: pixabay.com

В Москве с начала действия программы реновации демонтировали 65 жилых домов,25 из которых только в текущем году.

Об этом стало известно в среду, 3 ноября. На месте уже снесенных старых построек в скором времени появятся новостройки.

Как сообщила «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства, крайним под снос пошло здание на Кастанаевской улице в районе Фили-Давыдково. Жителей дома переселили в новостройку на улице Малая Филевская.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино в сентябре завершились работы по сносу последних зданий в рамках реновации квартала на проспекте Ленина.

москва программа реновации


 

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