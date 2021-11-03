Студент из Гатчины сдал ФСБ знакомого и почти стал фигурантом уголовного дела

Студент из Гатчины сдал ФСБ знакомого и почти стал фигурантом уголовного дела
Сотрудники ФСБ зря проверяли вуз и квартиру подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Парень уверял, что знакомый планирует устроить теракт, но доказать этого не смог.

В Гатчинском районе решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения об акте терроризма. Фигурантом может стать 16-летний подросток, который уверял, что его знакомый планирует взорвать институт.

Как стало известно Gazeta.SPb, тревожное сообщение поступило в ФСБ утром 2 ноября. Парень подробно рассказал о предполагаемом злоумышленнике и даже оставил его адрес. Сотрудники правоохранительных органов проверили сам вуз, а также квартиру студента, но не смогли найти не взрывчатых веществ, ни взрывчатых устройств.

Семья подростка полная, парень не стоит на учете.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аноним угрожал взорвать «Европолис», требуя 50 миллионов. Прибывшие правоохранители осмотрели ТЦ и прилегающую к нему территорию, однако взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

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