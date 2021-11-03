«Даю не более 24 часов»: аноним угрожал взорвать «Европолис», требуя 50 миллионов

&#171;Даю не более 24 часов&#187;: аноним угрожал взорвать &#171;Европолис&#187;, требуя 50 миллионов
Сообщение с угрозами аноним отправил на почту ТЦ "Европолис". Фото: скриншот google.maps

Неизвестный грозился взорвать торговый комплекс в Выборгском районе Петербурга, выставив свои условия.

Во вторник, 2 ноября, на электронную почту ТРК «Европолис», расположенного в доме №84 по Полюстровскому проспекту, поступило сообщение с угрозами. Аноним потребовал 50 млн рублей «за каждый ТЦ», указав свой номер для перевода средств.

«Внимание угроза взрыва!!!! … даю не более 24 часов. Может даже раньше все будет», — говорится сообщении.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, эвакуация не проводилась. Прибывшие правоохранители осмотрели «Европолис» и прилегающую к нему территорию, однако взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочий «заминировал» подвал своего дома на проспекте Маршала Жукова.

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