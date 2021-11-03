«Даю не более 24 часов»: аноним угрожал взорвать «Европолис», требуя 50 миллионов

Неизвестный грозился взорвать торговый комплекс в Выборгском районе Петербурга, выставив свои условия.
Во вторник, 2 ноября, на электронную почту ТРК «Европолис», расположенного в доме №84 по Полюстровскому проспекту, поступило сообщение с угрозами. Аноним потребовал 50 млн рублей «за каждый ТЦ», указав свой номер для перевода средств.
«Внимание угроза взрыва!!!! … даю не более 24 часов. Может даже раньше все будет», — говорится сообщении.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, эвакуация не проводилась. Прибывшие правоохранители осмотрели «Европолис» и прилегающую к нему территорию, однако взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочий «заминировал» подвал своего дома на проспекте Маршала Жукова.