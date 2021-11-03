В Ленобласти задержали мошенников, которые брали предоплату за авто и исчезали

Один мужчина арестован, другого отпустили под подписку о невыезде.

В Ленинградской области задержали двух мужчин, которые подозревают в мошенничестве. Злоумышленники якобы продавали автомобили, брали предоплату, после чего исчезали. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

Известно, что мужчин разыскивали с весны 2021 года. В полицию обратились жители Ленобласти, которых обманули по одной и той же схеме. Один заявитель пытался купить автомобиль за 210 тысяч рублей и перевел продавцу 20 тысяч рублей в качестве предоплаты. Второй хотел купить фургон за 2 миллиона 250 тысяч рублей и произвел предоплату в размере 50 тысяч рублей. В обоих случаях «продавец» исчезал в тот же миг, как получал деньги.

В результате были пойманы жители Новгородской области – 28 и 32 лет. В отношении них возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян предупредили об активизации мошенников в нерабочие дни.