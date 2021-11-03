Юрист объяснила, в чем суть отстранения за отказ вакцинироваться

Эксперт посоветовала разговаривать и искать компромисс до тех пор, пока это возможно.

Юрист Анна Папроцкая рассказала, в каком порядке работодатель может отстранять сотрудников за отказ от вакцинации. Своими советами она поделилась в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

С 15 ноября работодатели имеют право отстранять от работы тех сотрудников, которые не хотят делать прививку. Юрист отметила, что отстранение не является увольнением. Человек остается в штате, но при этом не получает зарплату и не имеет права работать. При этом трудовой стаж не накапливается.

Прежде всего Папроцкая советует поговорить с сотрудником и понять, почему он не хочет вакцинироваться. Есть вероятность, что конфликта вы избежите, тем более если есть шанс перевода на удаленку. В противном случае человек будет вынужден либо уволиться, либо выполнить требование.

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