Более 500 петербуржцев госпитализированы с COVID-19 за сутки

Более 500 петербуржцев госпитализированы с COVID-19 за сутки
На данный момент свободно почти 28% койко-мест. Фото: комитет по здравоохранению

В коронавирусные стационары Петербурга за последний день попало 507 пациентов с COVID-19 и пневмониями.

По данным городского правительства на 3 ноября, всего в инфекционных стационарах на лечении находятся 7 973 пациента. Из больниц за день выписали 571 вылечившегося от ковида петербуржца. В реанимации остаются 745 больных. 365 человек находятся на аппаратах ИВЛ.

Пациентов, которые лечатся от коронавируса дома, сейчас насчитывается 38 785. На карантине находятся 3 453 человека.

Всего больных коронавирусом принимают в 18 стационарах, в которых развернуто 9 488 коек. На данный момент свободно почти 28% койко-мест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки от коронавируса скончались 86 горожан. В городе выявлено 3 269 инфицированных, выздоровели 3326 человек.

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