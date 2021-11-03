В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 86 горожан

В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 86 горожан
В Петербурге ежедневно обновляют летальную статистику от COVID-19. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Петербурге за минувшие сутки скончались 86 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в среду, 4 ноября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 24 134 человека.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 3 269 инфицированных, выздоровели 3326 человек. Лидирует в указанном рейтинге Москва

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России второй день подряд выявлен максимум смертей COVID-пациентов. За минувшие сутки от новой болезни скончались 1 189 граждан.

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