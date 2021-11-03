Вечеринка в стиле «Игры в кальмара» в Панаме закончилась убийством 8 человек

На вечеринке в стиле сериала «Игра в кальмара» в Панаме застрелили восьмерых человек. Еще семь человек получили ранения в перестрелке.
Как сообщает АВС, трагедия произошла в ночном клубе во время празднования Хэллоуина в Панаме. В полиции считают, что перестрелка произошла из-за конфликта банд. Один из отдыхающих на вечеринке выстрелил в людей из группировки «Лос Галактикос». Те начали стрелять в ответ. В итоге в клубе смертельно ранили пятерых человек, тела еще троих нашли на свалке неподалеку.
После стрельбы задержали двоих. Местные власти заявляют, что инцидент произошел из-за борьбы между бандами за контроль над маршрутами распространения наркотиков.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тайваньская порностудия сняла «взрослую» версию «Игры в кальмара».