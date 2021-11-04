На борту самолета, разбившегося в Иркутской области, находилось 9 человек

На борту самолета Ан-12, разбившегося в Иркутской области, находилось 9 человек. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На борту самолета Ан-12, разбившегося в Иркутской области, находилось 9 человек. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В среду в Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12, на борту которого находилось 9 человек.

По уточненным данным, были найдены тела шестерых погибших в результате падения самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом удалось узнать ТАСС на комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов сообщил последние сведения о трагедии.

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании «Гродно», на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», — уточнил Андрей Рябоволов.

Также заместитель руководителя главка МЧС по региону добавил, что из девяти человек четверо являются гражданами России, трое — Белоруссии, двое — Украины. Тела погибших доставлены на экспертизу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Ан-12 пропал с радаров в 14:50. Экипаж объявил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прекратилась. Самолет упал в нескольких километрах от Иркутска. Борт следовал по маршруту Якутск-Иркутск.