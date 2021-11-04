На борту самолета, разбившегося в Иркутской области, находилось 9 человек

На борту самолета, разбившегося в Иркутской области, находилось 9 человек
На борту самолета Ан-12, разбившегося в Иркутской области, находилось 9 человек. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В среду в Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12, на борту которого находилось 9 человек.

По уточненным данным, были найдены тела шестерых погибших в результате падения самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом удалось узнать ТАСС на комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов сообщил последние сведения о трагедии.

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании «Гродно», на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», — уточнил Андрей Рябоволов.

Также заместитель руководителя главка МЧС по региону добавил, что из девяти человек четверо являются гражданами России, трое — Белоруссии, двое — Украины. Тела погибших доставлены на экспертизу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Ан-12 пропал с радаров в 14:50. Экипаж объявил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прекратилась. Самолет упал в нескольких километрах от Иркутска. Борт следовал по маршруту Якутск-Иркутск.

ан-12 Иркутская область крушение самолета Россия самолет трагедия


 

Новости партнеров
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Гинцбург сказал, почему вакцинированные от COVID-19 заболевают
Гинцбург сказал, почему вакцинированные от COVID-19 заболевают
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России вакцинацию полного цикла от ковида провели почти 60 миллион раз
В Германии высказались о влиянии запуска «Северного потока-2» на рынок газа
Почти 20 лет подряд: горожан удивил мужчина, прыгнувший с моста в канал ...
Спасатели потушили пожар в «трешке» в Выборгском районе
Голикова рассказала, в каких регионах ситуация с ковидом ухудшилась
Мать Бузовой отреагировала на отмену спектаклей с участием ее дочери во МХАТе
Во Всеволожском районе задержали находившегося в розыске мигранта
Российского дипломата нашли мертвым у здания посольства в Германии