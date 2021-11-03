Под Иркутском при крушении Ан-12 погибли пять человек

Всего на борту находились семь человек.

В Иркутской области сегодня, 3 ноября, произошло крушение самолета Ан-12, который летел из Якутска после перевозки продуктов. Об этом сообщили в РИА Новости.

Борт пропал с радаров в 14:50. Экипаж объявил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Самолет упал в нескольких километрах от Иркутска. На место инцидента прибыли более сотни спасателей и 60 единиц техники. На данный момент найдено четыре бездыханных тела и фрагменты трупа еще одного человека. Всего на борту находились семь человек.

По предварительным данным, причиной происшествия стали либо погодные условия, либо техническая неисправность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в авиакатастрофе под Иркутском, кажется, погибли четверо.