Под Иркутском при крушении Ан-12 погибли пять человек

Под Иркутском при крушении Ан-12 погибли пять человек
Погибли как минимум пять человек. Фото: Pixabay

Всего на борту находились семь человек.

В Иркутской области сегодня, 3 ноября, произошло крушение самолета Ан-12, который летел из Якутска после перевозки продуктов. Об этом сообщили в РИА Новости.

Борт пропал с радаров в 14:50. Экипаж объявил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Самолет упал в нескольких километрах от Иркутска. На место инцидента прибыли более сотни спасателей и 60 единиц техники. На данный момент найдено четыре бездыханных тела и фрагменты трупа еще одного человека. Всего на борту находились семь человек.

По предварительным данным, причиной происшествия стали либо погодные условия, либо техническая неисправность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в авиакатастрофе под Иркутском, кажется, погибли четверо.

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