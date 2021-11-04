В больницу имени Филатова за прошлый месяц доставили 330 детей с COVID-19

В больницу имени Филатова за прошлый месяц доставили 330 детей с COVID-19
В больницу имени Филатова за прошлый месяц доставили 330 детей с COVID-19. Фото: Google Maps

За октябрь в Детскую городскую больницу №5 имени Н.Ф. Филатова было госпитализировано около 330 пациентов с коронавирусом.

За минувший месяц в больницу имени Филатова поступило 330 детей, у которых был диагностирован коронавирус. В сравнении с сентябрем, в котором насчитывается 206 госпитализированных с COVID-19, число поступивших в больницу в октябре значительно выросло. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на комитет по здравоохранению.

Как стало известно, в 84% случаев заболевания коронавирус у детей имеет симптомы ОРВИ. Еще у 15% диагностировали пневмонию, а также от 3 до 4% оказались в реанимации. COVID-индуцированный мультисистемный воспалительный синдром развился у одного процента заболевших.

В стационаре больницы развернуто 362 койки, из которых на сегодняшний день свободна 71.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент Джо Байден заявил, что США готовы уже со следующей недели начать вакцинацию детей, их начнут прививать после одобрения специального препарата, который разработали Pfizer и BioNTech.

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