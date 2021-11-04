На борту разбившегося Ан-12 находилось двое сотрудников транспортной компании «Заполярье»

На борту разбившегося Ан-12 находилось двое сотрудников транспортной компании &#171;Заполярье&#187;
На борту разбившегося Ан-12 находилось двое сотрудников транспортной компании "Заполярье". Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Подтверждена гибель двух сотрудников транспортной компании «Заполярье» на борту самолета Ан-12, который разбился в Иркутской области вчера, 3 ноября.

В результате крушения самолета Ан-12 погибло двое сотрудников транспортной компании «Заполярье». Глава региона Игорь Кобзев рассказал подтвердил этот факт на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщают РИА Новости.

При крушении самолета погибли Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье».

«Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена еще двоих — это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович», — уточнил глава региона.

Всего были обнаружены тела 6 погибших на борту находилось 9 человек, пять из которых члены экипажа и четыре сопровождающие груз. Губернатор дал поручение организовать взаимодействие с родственниками погибших.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Ан-12 пропал с радаров в 14:50. Экипаж объявил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прекратилась. Самолет упал в нескольких километрах от Иркутска. Тела погибших были доставлены на экспертизу.

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