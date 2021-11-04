В Петербурге COVID подцепили еще 3 271 человек

В Петербурге COVID подцепили еще 3 271 человек
В Петербурге сохранятся неблагоприятная эпидситуация из-за коронавируса. Фото: Pixabay

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 3 271 петербуржец сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 305 человек. Третье место у Подмосковья — 2 732 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 389 человек. За сутки в 47-м регионе скончались восемь человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что терапевт назвал запрещенные препараты при лечении ковида дома.

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