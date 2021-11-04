В Петербурге от Covid скончалось еще 75 петербуржцев

В Петербурге от Covid скончалось еще 75 петербуржцев
В Петербурге от коронавируса продолжают умирать люди, за последние сутки скончалось еще 75 человек. Фото: pexels.com

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 75 случаев.

Об этом стало известно в четверг, 4 ноября. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 2 592 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 24 209 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 243 255 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выдадут QR-коды неофициально переболевшим коронавирусом.

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