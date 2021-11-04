Экспертизу по останкам погибших при крушении Ан-12 планируют начать через три дня

Экспертизу по останкам погибших при крушении Ан-12 планируют начать через три дня
Экспертизу по останкам погибших при крушении Ан-12 планируют начать через три дня. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Специалисты по проведению генетической экспертизы планируют начать исследование останков погибших при крушении самолета Ан-12 в Иркутской области через три дня.

В течение следующих двух дней специалисты начнут исследование останков погибших при крушении самолета в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Иркутской области Игоря Кобзева. Первичный осмотр места происшествия, по словам главы Иркутской области, необходимо закончить к вечеру 4 ноября.

К исследованию останков погибших будут привлечены специалисты генетической экспертизы. Игорь Кобзев пояснил, что работа следователей осложнена снегопадом и метелью. В связи с этим в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области заместитель руководителя Восточного межрегионального СУ СК РФ на транспорте Александр Коротких попросил власти оказать помощь в расчистке снега. На месте происшествия развернут лагерь для проведения поисково-спасательных и следственных мероприятий.

Кобзев сообщил, что движение транспорта по дороге регионального значения в районе крушения самолета восстановлено.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в трагедии под Иркутском погибли двое сотрудников транспортной компании «Заполярье».

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