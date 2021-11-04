Петербуржцев призывают вакцинироваться в поликлиниках вместо ТЦ

Петербуржцев призывают вакцинироваться в поликлиниках вместо ТЦ
Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Нагрузка на торговые центры Петербурга гораздо больше, нежели на поликлиники.

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец во время беседы с журналистами 3 ноября объяснил, что гораздо разумнее сделать прививку от коронавируса в медицинском учреждении, чем в торгово-развлекательном центре.

По мнению Лисовца, прививочные пункты в ТЦ являются дополнительными. К тому же, торговые комплексы предусматривают большое скопление людей.

Кроме того, Центры не обладают такой мощностью, как поликлиники. Сделать прививку в ТЦ имеет смысл, например, по пути на работу.

Также чиновник отметил, что при отсутствии номерков на вакцинацию в ближайшей поликлинике, петербуржцам стоит обращаться в соседнюю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пневмония развивается у 15% детей с коронавирусом в Петербурге.

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