В Петербурге может быть продлен локдаун после 7 ноября

В Петербурге может быть продлен локдаун после 7 ноября
В Петербурге могут продлить локдаун. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Администрация Северной столицы рассматривает вопрос о продлении локдауна в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Власти города не исключают, что локдаун может продолжиться и после 8 ноября. В настоящий момент планируется, что с 8 ноября заведения общественного питания и непродовольственные магазины начнут пускать своих клиентов по QR-кодам. Государственные служащие, при этом, должны вернутся с удаленки в очный формат работы. Однако в Смольном отметили, что переход к такому режиму могут и отложить.

Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной.

«Окончательного решения на этот счёт пока нет. Но ситуация развивается не самым благополучным образом. Поэтому с очень высокой долей вероятности придётся задействовать именно такой сценарий», — пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на информированного источника.

В Петербурге власти взволнованы большим количеством горожан, отправившихся во время нерабочих дней за границу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большинство петербуржцев в нерабочие дни уехали в Ленобласть.

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