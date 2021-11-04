Накануне выходных в Петербурге продут дожди

В пятницу в Петербурге будет дождь. Фото: pexels.com

В пятницу в Петербурге будет дождь. Фото: pexels.com

Петербуржцем пообещали, что в преддверии выходных, в пятницу, в городе пройдут дожди.

Небольшое количество осадков выпадет и днем, и ночью 5 ноября, в пятницу.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что в городе будет дождливо.

Ночью задует юго-восточный и южный ветер, днем же он будет южным, юго-западным и умеренным.

В темное время суток температура воздуха составит +4…+6 градусов. Днем будет ненамного теплее. Термометры покажут +7…+9 градусов.

Атмосферное давление в течение дня начнет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской России ждет температура около нормы или выше.