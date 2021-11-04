В Центральном районе Петербурга за ночь обнаружили 4 незаконно работающих заведения

В Центральном районе Петербурга за ночь обнаружили 4 незаконно работающих заведения
В Центральном районе Петербурга за ночь обнаружили 4 незаконно работающих заведения. Фото: пресс-служба администрации Центрального района Санкт-Петербурга

В ночь с 3 на 4 ноября в Петербурге прошел очередной рейд по местам общественного питания, в ходе которого было обнаружено 4 заведения, которые нарушили установленный порядок и продолжили работать.

В Центральном районе рейд по местам общепита провели на основе жалоб, поступивших от местных жителей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на районную администрацию.

Первым проверили бар «Аль Капоне» на улице Жуковского. Выяснилось, что предприятие продолжило работать несмотря на запрет.

Составлен протокол об административном правонарушении. Пресечена работа кальянной на улице Маяковского, 27: здесь отсутствовали средства индивидуальной защиты и разметка. При этом на территории предприятия находились посетители», — заявили в пресс-службе администрации района.

Второе заведение, которое удалось уличить в незаконной работе, находится на Рубинштейна, 30, где работала кальянная. Персонал заведения не использовал средства индивидуальной защиты. Жалобы поступили также и на заведение дома №4 на улице Правды, где был обнаружен открытый караоке-бар.

В рамках рейда сотрудники администрации совместно с полицией уже успели проверить 61 предприятие общественного питания, 57 из которых не осуществляли деятельность. Четырем нарушителям грозит административная ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 29 на 30 октября рейд проверил 18 ресторанов, ночных клубов, кальянных и кафе в Петроградском, Центральном и Приморском районах. По итогам проверки были закрыты шесть заведений.

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