В одной руке нож, в другой курица: в Мурино задержали вооруженного ножом вора

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина попытался украсть курицу и алкоголь в «Магните», однако был задержан.

Отмечается, что подозреваемый, напавший на магазин, был вооружен ножом. Известно, что задержанный уже был осужден на восемь лет. Ранее он привлекался по статье, связанной с наркотиками. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемым в данном правонарушении является 34-летний безработный житель Мурино. Его «взяли» днем ранее, 3 ноября, примерно в 17 часов на Школьной улице в посёлке Кузьмолово.

Известно, что в 2011 году гражданина осудил Смоленский областной суд на 8 лет по 228-й статье УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев, пытавшихся утеплить коней на Аничковом мосту, задержали. Трое молодых людей хотели надеть на скульптуры яро-красные варежки. Происходящее снималось на видео с дрона. В какой-то момент вмешались сотрудники правоохранительных органов.