«ГАЗель» «напала» на мирно стоявщий делимобиль на Гороховой

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало припаркованный автомобиль.
Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», 4 ноября, утром, «ГАЗель» въехала в стоящий на обочине автомобиль краткосрочной аренды. Авария произошла в центре города, на Гороховой улице.
В ходе столкновения грузовое транспортное средство разбило фару машины.
По всей видимости удар был не слишком сильным, потому в ДТП вряд ли есть пострадавшие. Однако авария спровоцировала для автомобилистов небольшие неудобства.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на повороте с Каменноостровского на улицу Куйбышева столкнулись три автомобиля подряд.