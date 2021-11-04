«ГАЗель» «напала» на мирно стоявщий делимобиль на Гороховой

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На Гороховой улице "Газель" въехала в делимобиль. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало припаркованный автомобиль.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», 4 ноября, утром, «ГАЗель» въехала в стоящий на обочине автомобиль краткосрочной аренды. Авария произошла в центре города, на Гороховой улице.

В ходе столкновения грузовое транспортное средство разбило фару машины.

По всей видимости удар был не слишком сильным, потому в ДТП вряд ли есть пострадавшие. Однако авария спровоцировала для автомобилистов небольшие неудобства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на повороте с Каменноостровского на улицу Куйбышева столкнулись три автомобиля подряд.

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