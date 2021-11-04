Реконструкция фонтана в сквере Николая Ивасюка завершена

Реконструкция фонтана в сквере Николая Ивасюка завершена
Реконструкция фонтана в сквере Николая Ивасюка завершена. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Сегодня, 4 ноября, «Водоканал Санкт-Петербурга» завершил реконструкцию фонтана в Шушарах в рамках программы по восстановлению городских фонтанов.

Фонтан в сквере Николая Ивасюка официально полностью готов к работе. Его реконструкция завершилась в рамках программы по восстановлению городских фонтанов, которая реализуется с 2019 года по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Реконструкция фонтана началась в 2020 году, когда специалисты провели работы по модернизации и усовершенствованию светильников, уделили внимание облицовке, гидроизоляции чаши. Благодаря этому фонтан уже тогда начал функционировать, но в 2021 году было принято решение выполнить проектно-изыскательские работы, обеспечить подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, создать новую водную картину. В итоге полностью работы оказались закончены только сейчас.

В ходе новых работ также уделили внимание облицовке: оба борта чаши сделаны из гранита. Появилось большее количество струй с декоративной цветной подсветкой, которые делают его более зрелищным и воздушным.

Фонтан откроется в следующем сезоне.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пушкинском районе в октябре были завершены работы над двумя новым местами для граждан. Одно из которых находится в Шушарах, а другое — в самом Пушкине.

ленобласть новости СПб реконструкция сквер Ивана Ивасюка шушары


 

Новости партнеров
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 48%
Полиция нашла мужчину с ребенком, на которого напали в Новой Москве
Правительство продлило срок проведения розыгрыша денежных призов среди ...
Австрия и Россия снимают ограничения на авиасообщение
Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией компенсации бывшим ...
В Петербурге не будут продлевать нерабочие дни
Школы Петербурга вернутся к очной форме работы после «нерабочих дней»
Инспекторы ДПС доставили в больницу раненого петербуржца с кровотечением