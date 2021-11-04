Реконструкция фонтана в сквере Николая Ивасюка завершена

Сегодня, 4 ноября, «Водоканал Санкт-Петербурга» завершил реконструкцию фонтана в Шушарах в рамках программы по восстановлению городских фонтанов.

Фонтан в сквере Николая Ивасюка официально полностью готов к работе. Его реконструкция завершилась в рамках программы по восстановлению городских фонтанов, которая реализуется с 2019 года по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Реконструкция фонтана началась в 2020 году, когда специалисты провели работы по модернизации и усовершенствованию светильников, уделили внимание облицовке, гидроизоляции чаши. Благодаря этому фонтан уже тогда начал функционировать, но в 2021 году было принято решение выполнить проектно-изыскательские работы, обеспечить подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, создать новую водную картину. В итоге полностью работы оказались закончены только сейчас.

В ходе новых работ также уделили внимание облицовке: оба борта чаши сделаны из гранита. Появилось большее количество струй с декоративной цветной подсветкой, которые делают его более зрелищным и воздушным.

Фонтан откроется в следующем сезоне.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пушкинском районе в октябре были завершены работы над двумя новым местами для граждан. Одно из которых находится в Шушарах, а другое — в самом Пушкине.