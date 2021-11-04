В Петербург возвращаются сезонные инфекции

В Петербург возвращаются сезонные инфекции
Коронавирус может стать привычной сезонной инфекцией. Фото: pixabay.com

Велика вероятность, что совсем скоро новая коронавирусная инфекция станет привычной сезонной инфекцией.

В ближайщее время коронавирус может занять свою нишу в ряду обычных сезонных инфекций. Об этом заявила врач-инфекционист городской поликлиники №122 Марина Дессау в разговоре с «Петербургским дневником».

В Северной столице с наступлением осени врачи начали «встречать» уже «знакомые» инфекции: энтеровирусы, ОРВИ, грипп. В прошлом году их полностью вытесненнил COVID-19.

По мнению эксперта, в обозримом будущем ковидокажется среди остальных сезонных болезней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, как снизить риск заболевания ОРВИ дома. Для этого необходимо поддерживать в квартире комфортный уровень температуры, чаще проветривать и делать влажную уборку.

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