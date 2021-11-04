Неизвестный сообщил о «бомбе» в отеле на Суворовском

Неизвестный сообщил о «бомбе» в отеле на Суворовском
Поступило сообщение о "бомбе" в отеле Grand Hotel Emerald. Фото: скриншот google.maps

В Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела после сообщения о минировании отеля.

Инцидент произошел в среду, 3 ноября. Утром через службу «112» от судебного пристава поступило сообщение о том, что на электронную почту Колпинского районного суда поступило письмо с угрозами. Неизвестный заявил о бомбе в помещении отеля Grand Hotel Emerald расположенном на Суворовском проспекте, 18.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, прибывшие правоохранители осмотрели здание и прилегающую к нему территорию, но ничего опасного не обнаружили. Эвакуация здания не проводилась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании пьяного жителя Колпино, «заминировавший» ТЦ.

лжезаминирование новости СПб


 

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