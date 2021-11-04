В торговом центре «Заневский каскад» начнет работу второй пункт вакцинации

В торговом центре «Заневский каскад» начнет работу второй пункт вакцинации
В помещения уже завезли оборудование. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Второй пункт вакцинации от коронавирусной инфекции начнет работу в торговом комплексе «Заневский каскад» с 8 ноября.

Его площадь составит 30 квадратных метров. В помещения уже завезли холодильники для хранения вакцин. В настоящее время завершается косметический ремонт.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, пунктом смогут ежедневно воспользоваться около 150 человек в порядке живой очереди. Режим работы: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что увеличение мощностей прививочных пунктов даст возможность привиться от нового вируса всем желающим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ближайшее время коронавирус может занять свою нишу в ряду обычных сезонных инфекций.

новости СПб пункт вакцинации ТРК «Заневский каскад»


 

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