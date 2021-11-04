В Петербурге за сутки впервые привили от COVID почти 19 тысяч горожан

За минувшую среду в Петербурге первый компонент вакцины от коронавируса получил 18 861 человек.

Об этом стало известно сегодня, 4 ноября. Всего за день было выполнено 25784 инъекции.

Как сообщили в комитете по здравоохранению города, за вторник первым компонентом привито 18 230 человек. Всего сделано 24 804 инъекции.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября ввели локдаун. В городе работают только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские. Горожан просят провести это время с пользой для своего здоровья – сделать прививку от коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге снизилось количество госпитализаций горожан с COVID.