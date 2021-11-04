В Пушкине женщина попала под колеса поезда

Пешеход попал под поезд в Пушкине. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пешеход попал под поезд в Пушкине. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Поезд сбил женщину в Пушкине. Обстоятельства случившегося выясняются.

Дорожный инцидент случился вечером в четверг, 4 ноября, на железнодорожных путях у перекрестка улиц Глинки и Железнодорожной. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что к месту происшествия прибыли машины экстренных служб. Информация о состоянии женщины не приводится.

В комментариях к записи пользователи выразили надежду, что женщина осталась жива.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка попала под поезд в Рощино, погибла на месте. Пенсионерка решила перейти пути, когда переезд был закрыт. Машинист пытался экстренно затормозить и сигналил, но трагедии не удалось избежать