В Пушкине женщина попала под колеса поезда

В Пушкине женщина попала под колеса поезда
Пешеход попал под поезд в Пушкине. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Поезд сбил женщину в Пушкине. Обстоятельства случившегося выясняются.

Дорожный инцидент случился вечером в четверг, 4 ноября, на железнодорожных путях у перекрестка улиц Глинки и Железнодорожной. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что к месту происшествия прибыли машины экстренных служб. Информация о состоянии женщины не приводится.

В комментариях к записи пользователи выразили надежду, что женщина осталась жива.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка попала под поезд в Рощино, погибла на месте. Пенсионерка решила перейти пути, когда переезд был закрыт. Машинист пытался экстренно затормозить и сигналил, но трагедии не удалось избежать

новости СПб падение под поезд пушкин


 

Новости партнеров
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Гинцбург сказал, почему вакцинированные от COVID-19 заболевают
Гинцбург сказал, почему вакцинированные от COVID-19 заболевают
Пожилым петербуржцам позволили показывать бумажный сертификат о вакцинации вместо QR-кода
Пожилым петербуржцам позволили показывать бумажный сертификат о вакцинации вместо QR-кода
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые выяснили, почему собаки наклоняют голову во время разговора с хозяином
Однушка полыхала ночью на улице Олеко Дундича
В Колпинском районе полыхал садовый дом, приезжала реанимация
Россиянам посоветовали заранее подготовиться к выходу из режима нерабочих дней
В Роспотребнадзоре оценили риск подхватить COVID от вакцинированного
Пулково работает без отмен и задержек утром 5 ноября
Курьеры и грузчики названы самыми востребованными работниками в России
Психолог считает, что человечество отупеет из-за социальных сетей