ВОЗ призвала россиян сократить контакты с людьми в нерабочие дни

ВОЗ призвала россиян сократить контакты с людьми в нерабочие дни
Специалист призвала сократить контакты с людьми, носить медицинские маски, не забывать про правильное мытье рук и проветривать закрытые помещения. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала россиянам на период локдауна сократить количество личных контактов, в том числе с близкими.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в РФ Мелиту Вуйнович. Специалист призвала сократить контакты с людьми, носить медицинские маски, не забывать про правильное мытье рук и проветривать закрытые помещения.

Она подчеркнула возможность соблюдения всех мер, введенных российскими Минздравом и Роспотребнадзором. Вуйнович пояснила, что эти ведомства лучше всего знают о ситуации с коронавирусом, работают с ВОЗ, и поэтому дают конкретные рекомендации.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и переболевшие коронавирусом уязвимы и перед другими респираторными заболеваниями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полмиллиона европейцев могут умереть от коронавируса к концу зимы.

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