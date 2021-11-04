Галь Гадот выбрали на роль Злой Королевы в экранизации «Белоснежки»

Роль Злой Королевы в ремейке "Белоснежки" выполнит Галь Гадот. Фото: кадр из фильма "Чудо-женщина" (2017)

Роль Злой Королевы в ремейке "Белоснежки" выполнит Галь Гадот. Фото: кадр из фильма "Чудо-женщина" (2017)

Израильская актриса и модель Галь Гадот сыграет злую королеву мачеху в фильме «Белоснежка», который снимет Disney.

Об этом сообщает Deadline. Роль Злой Королевы в ремейке «Белоснежки» выполнит Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в одноименном фильме.

На роль Белоснежки выбрали 20-летнюю американскую актрису Рэйчел Зеглер, сыгравшую в «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга (премьера намечена на 9 декабря).

Режиссером «Белоснежки» будет Марк Уэбб, а продюсером станет Марк Платт.

Съемки картины планируется начать в следующем году. Новая «Белоснежка» станет ремейком первого полнометражного мультфильма Disney «Белоснежка и семь гномов» (1937 год).

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