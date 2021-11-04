«Кинопоиск» выпустит анимационный сериал от авторов «Любовь, смерть и роботы»

Над проектом будут работать более полусотни художников, в том числе авторы альманаха "Любовь, смерть и роботы". Фото: pixabay

Над проектом будут работать более полусотни художников, в том числе авторы альманаха "Любовь, смерть и роботы". Фото: pixabay

Видеостриминг «Кинопоиск» анонсировал выпуск анимационного сериала об альтернативном будущем и истории 22-го века. Он выйдет в 2023 году.

Над проектом будут работать более полусотни художников, в том числе авторы альманаха «Любовь, смерть и роботы». Кроме того, в проекте примут участие аниматоры трейлеров игр League of Legends и Call of Duty, фильмов Marvel и DC, сообщает ТАСС.

Создание анимационного сериала под рабочим названием Artificial Detective будет проходить совместно со студией Vivix, а исполнительными продюсерами станут ее основатели — Илья Кузюк и Илья Мозжухин.

Сюжет нового сериала развивается вокруг робота-детектива по имени Эд, который изначально был создан для содействия полиции в расследовании преступлений. Однако внезапно он «просыпается» в мире, в котором уже давно не живут люди. Он будет расследовать самое крупное дело в своей жизни — дело о пропаже человечества.

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