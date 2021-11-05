Число ДТП с электросамокатами в России выросло более чем на 50%

Десять человек погибли в ДТП с электросамокатами. Фото: пресс-служба Whoosh

Десять человек погибли в ДТП с электросамокатами. Фото: пресс-служба Whoosh

Аварии с участием электросамокатов происходят все чаще. За год их количество увеличилось на более чем 50%, сообщили в МВД.

Так, в период с января по сентябрь 2021 года в России произошло более 416 ДТП с участием электросамокатов, это на 51,27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство, результате этих аварий пострадали 438 человек, еще десять погибли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России в 2,7 раза выросли продажи электросамокатов. С января этого года в России продали около 335 тысяч электрических самокатов, а за этот же период прошлого года — 130 тысяч.