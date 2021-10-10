В России в 2,7 раза выросли продажи электросамокатов

Так, с января этого года в России продали около 335 тысяч электрических самокатов. Фото: пресс-служба Whoosh

Так, с января этого года в России продали около 335 тысяч электрических самокатов. Фото: пресс-служба Whoosh

В России в 2,7 раза выросли продажи электросамокатов. Об этом говорит исследование Mobile Research Group.

С января этого года в России продали около 335 тысяч электрических самокатов, а за этот же период прошлого года — 130 тысяч.

Так, продажи электросамокатов в России выросли почти в три раза. В Mobile Research Group отмечают, что розничные продажи электрических самокатов в этом году составили 250 тысяч штук, остальные купили кикшеринговые сервисы.

Спрос на этот вид транспорта объясняют удобством и развитием кикшеринговых сервисов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девочка. дорожный инцидент случился на регулируемом перекрестке улицы Ленсовета и проспекта Юрия Гагарина.