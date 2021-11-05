На улице Антонова-Овсеенко сбита восьмиклассница

Подростка сбили не на пешеходном переходе. Фото: "Яндекс панорамы"

Подростка сбили не на пешеходном переходе. Фото: "Яндекс панорамы"

После дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетней, случившегося в Невском районе Петербурга, началась проверка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, авария случилась 4 ноября, примерно в 18 часов.

Все произошло на улице Антонова-Овсеенко. Там безработный 29-летний водитель «Хендай Соляриса» соли 14-летнего подростка. Наезд на ученицу 8 класса был в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка переходила дорогу справа налево по ходу транспортного движения.

ДТП закончилось госпитализацией подростка в состоянии средней тяжести. По факту дорожной аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Мурманском шоссе в результате аварии погибла женщина.